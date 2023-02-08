Великобритания готовится к передаче истребителей Украине: премьер дал поручение Уоллесу

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал поручение британскому министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить Украине. В правительстве страны активно изучают этот вопрос.

Речь идет о долгосрочном решении. Об этом сообщил представитель главы правительства Британии Макс Блейн, пишет The Guardian.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", – указал он.

В то же время официальный представитель главы правительства подчеркнул, что решение еще не было принято.

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"Мы пока не определились, пошлем ли мы британские истребители. Очевидно, среди других стран идет дискуссия о собственных истребителях, некоторые из которых больше похожи на те, к которым привыкли украинские летчики", – добавил Блейн.

Известно, что у Великобритании есть истребители F-35 и Typhoon. Впрочем, представитель не указал, что они будут переданы Киеву, анонсировав лишь, что на обучение британских пилотов руководить "сложным" оборудованием нужно пять лет. Однако Блейн добавил, что инструкторы будут искать способы сократить это время для украинских пилотов, насколько это возможно.

Напомним, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию. В Лондоне он провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Ранее стало известно, что Британия передаст Украине самый большой пакет военной помощи.

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