Великобритания передаст Украине права на систему РЕБ Stone Cloak: подробности

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время запланированной на понедельник встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским должен объявить о передаче Украине прав интеллектуальной собственности на систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Такой шаг позволит наладить серийное производство этой системы в Украине.

Об этом сообщает The Independent. Stone Cloak – это компактное устройство размером примерно с планшет, предназначенное для подавления российских систем обнаружения беспилотников. Министерство обороны Великобритании уже передало украинским военным тысячи таких комплексов, которые, по данным британской стороны, продемонстрировали высокую эффективность на поле боя.

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Кроме использования в Украине, технологию Stone Cloak планируют интегрировать в британские дальнобойные системы вооружения нового поколения, в частности, в рамках проекта Brakestop — перспективной крылатой ракеты с дальностью полета более 600 километров и боевой частью массой 200–300 килограммов.

Также ожидается, что Владимир Зеленский и Энди Бернем встретятся с более чем 200 украинскими военнослужащими, которые проходили подготовку в Великобритании в рамках учебной программы Sea Breeze.

В преддверии визита, который состоится только через неделю после вступления Бернема в должность премьер-министра, он заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной и решительной.

Напомним, мы уже писали, что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot.

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