Вениславский объяснил новые нормы закона о мобилизации ограниченно годных от 18 до 25 лет

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке принял изменения в законодательстве по мобилизации ограниченно пригодных к службе граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Согласно новым нормам, граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие статус "ограниченно пригодные" к военной службе, больше не подлежат мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский.

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"До 25-летнего возраста граждане, признанные ограниченно годными, не могут быть мобилизованы, даже если имеют военно-учетную специальность. Это не касается тех, кто прошел срочную службу или получил офицерское звание через военные кафедры", – отметил он.

Также одобрены изменения об увольнении с военной службы мобилизованных военнослужащих, ограниченных пригодными. Остальные категории граждан под увольнение с военной службы не подпадают.

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