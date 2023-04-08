Вербное воскресенье 2023: лучшие поздравления и открытки на украинском для родных и друзей

Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье перед Пасхой. В канун праздников, который в этом году отмечается 9 апреля, украинцы будут нести веточки вербы на освящение в храмы.

Вербные веточки считаются символами пальмовых ветвей, которыми приветствовали Иисуса, когда он на осле въезжал в Иерусалим. Освященную вербу хранят у икон в домах до следующего праздника, а затем закапывают на огороде "для урожаев", или заносят в хлев, чтобы "скот лучше плодил".

Когда люди уходят из церкви с освященными веточками ивы, то при встрече со знакомыми, они в шутку притворяются, что бьют ивой и говорят "не я бью, ива бьет". Тот, кого "бьют", должен спросить: "какая ива?", а человек с веточками отвечает "святая".

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Предлагаем вам поздравления на Вербное воскресенье на украинском языке в прозе

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Вітаю вас із чудовим, добрим, світлим святом — Вербною неділею! Бажаю вам всіляких благ та безмежних радостей! Нехай у житті трапляються виключно приємні події! Здоров'я вам та всеосяжного благополуччя!

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З вербною неділею! У цей особливий день, який прийшов до нас із біблійних часів, хочу побажати вам благополуччя, любові та щастя. Добро, радість і благоденство нехай будуть ходити з вами пліч-о-пліч. Нехай сам Господь береже вас та охороняє на життєвому шляху.

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Від щирого серця вітаю тебе з прекрасним весняним днем, з Вербною неділею! Нехай усі твої мрії та бажання неодмінно здійснюються, нехай життя підносить лише приємні сюрпризи та дарує багато приводів для гарного настрою!

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Сьогодні прекрасне свято – Вербна неділя! Незабаром — Великдень! Я хочу побажати, щоб у твоєму житті було багато тепла і світла, а також чудових моментів, які наповнять твою долю радістю, щастям і добротою! Нехай все буде у твоєму житті тільки так, як ти мрієш і хочеш!

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З Вербною неділею! Бажаю цього свята, щоб усі мрії здійснилися, любові тобі і процвітання!

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Нехай із дзвоном дзвонів, що доноситься з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія та злагоди. Нехай душа і тіло завжди якісно співпрацюють один з одним, покращуючи та доповнюючи твою сутність. Щастя та божественного кохання! Удачі та радості!

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Нехай вербна неділя подарує Вам виконання найпотаємніших бажань, адже Ви цього гідні, як ніхто інший! Хочу побажати вам успіхів у роботі та в житті, перемог у коханні та кар'єрі, а також міцного здоров'я, яке допоможе вам у досягненні будь-яких цілей!

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З Вербною неділею! Хочу побажати, щоб у тебе все було тільки так, як хочеться! Нехай здоров'я буде міцним, а радість життя не перестає бути твоїм гаслом! Більше посмішок, перемог та відмінного настрою! Нехай світле свято подарує щастя та кохання!

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Вербна неділя! Святе і просто чудове свято! Хай Господь захистить тебе від бід.

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Вітаю тебе з Вербною неділею! У цей чарівний день просто хочу подякувати за те, що ти є на світі! Бажаю тобі міцного здоров'я, любити і бути коханою, залишатися найкращою та досягати всього, чого ти хочеш!

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Вербна неділя… Нехай це свято подарує тобі все те, про що ти мрієш. Нехай поряд завжди буде вірний друг, який ніколи не підведе, справжнє кохання, заради якого можна змінити все своє сьогодення і ніколи не пошкодувати про це, і міцне здоров'я для повноцінного життя!

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Сьогодні, у Вербну неділю, я хочу побажати тобі багато всього найкращого. А що потрібне людині для щастя? Звичайно, кохання, адже життя без нього порожнє і нудне. Тільки кохання вносить яскраві фарби та залишає незабутній відбиток на наших душах. Бажаю тобі взаємного кохання!

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Вітаю тебе із чудовим, світлим святом — Вербною неділею! Хочу побажати тобі, щоб у тебе завжди був чудовий настрій, міцне здоров'я, щоб заповітні мрії збувалися і все було тільки так, як ти хочеш! Нехай Господь допомагає тобі у всьому, про що б ти його не попросила!

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Сьогодні — одне з найособливіших, добрих свят — Вербна неділя. Нехай твої заповітні бажання почнуть збуватися прямо зараз, і нехай життя буде сповнене безліччю приємних моментів, які ніколи не забуваються! Нехай доля буде настільки яскравою та яскравою, щоб усе було, немов у казці!

Открытки на Вербное воскресенье

Предлагаем узнать о традициях Вербного воскресенья и основных запретах праздника.

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