Верещук призвала ВПЛ активнее искать новую работу на местах

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала внутриперемещенных лиц активнее искать работу. Она обратилась к украинцам с призывом трудоустраиваться на местах, в которые они переехали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. По словам Верещук, среди ВПО немало активных граждан.

Она отметила, что после вынужденного переезда многие украинцы не стали рассчитывать только на помощь от государства, но и устроились на работу.

"Многие из них готовы остаться в тех общинах, куда переехали. Прежде всего, это результат успешной интеграции и свидетельства того, что трудолюбие украинцев всегда пригодилось в самых сложных условиях. Так есть и сегодня", – говорится в сообщении.

Верещук также призвала работодателей не ждать и трудоустраивать ВПЛ активнее.

"Для трудоустройства ВПЛ нужна инициатива двух сторон – тех, кому нужна работа и тех, кто ее предоставляет. Поэтому я апеллирую к обеим. Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь", – добавила она.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что будут проводить проверки ВПЛ. В случае выявления нарушений, украинцев будут лишать денежных выплат.

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