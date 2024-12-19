Верховная Рада ликвидировала МСЭК: что будет вместо комиссий

Верховная Рада приняла законопроект №12178, предусматривающий ликвидацию медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Во втором чтении закон поддержали 259 народных депутатов.

Об этом сообщили представители партии "Голос" Ярослав Железняк и Наталья Пипа.

С 1 января 2025 года МСЭК будет заменен экспертными командами, которые будут оценивать повседневную функциональность лиц в кластерных и сверхкластерных больницах.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что существующая система МСЭК не отвечает современным вызовам, возникшим из-за войны войны, а также новым подходам к установлению инвалидности.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что новый закон предусматривает несколько ключевых изменений. В частности, оценка будет проводиться в электронной системе, а экспертные команды будут формироваться автоматически по случайному принципу. Данные врачей и пациентов будут скрыты до момента оценки. Решения экспертных команд можно будет обжаловать в Центре оценки функционального состояния. Кроме того, статистические данные оценивания будут публиковаться для общественного контроля и предотвращения коррупции.

При этом все документы и справки, выданные МСЭК до 1 января 2025 г., будут оставаться действительными и служить основанием для получения социальных гарантий, льгот, пенсий и других выплат в пределах их срока действия.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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