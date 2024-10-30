Верховная Рада не поддержала повышение зарплат прокурорам в 2025 году

30 октября Верховная Рада поддержала поправку к законопроекту №155 "О государственном бюджете Украины на 2025 год", отменив повышение зарплаты прокурорам на 3 миллиарда гривен в 2025 году.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Только что зал все же поддержал правку №155, которая повысила зарплаты прокурорам. За - 242", - написал он.

Это произошло во время голосования в первом чтении поправок к проекту бюджета на 2025 год.

Напомним, Кабмин предложил новую пенсионную реформу.

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