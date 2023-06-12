Верните идеальный белый цвет: как очистить ванну от налета

Как очистить ванну от налета до идеального белого цвета

Чтобы восстановить блеск и белье вашей ванны, не нужно использовать агрессивные химические средства. В вашей кухне уже могут быть два продукта, которые вместе способны помочь вам очистить грязную ванну.

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Для того чтобы сохранить вашу ванну и защитить ее от абразивных средств, существует простой и эффективный метод. Вам понадобится уксус и жидкость для мытья посуды, сообщает портал santeplus.

Вот как очистить ванну до блеска:

Налейте 30 мл уксуса в глубокую емкость и нагрейте его в микроволновке в течение одной минуты; После нагревания перелейте уксус в бутылку с распылителем и добавьте 15 мл жидкости для мытья посуды; Встряхните бутылку, чтобы смешать раствор; Распылите полученный раствор на поверхность ванны и оставьте его на 30 минут; Затем протрите поверхность губкой и смойте теплой водой.

Важно отметить, что этот очищающий раствор можно использовать для чистки душа и раковины. Белый уксус обладает противоизвестковыми и антисептическими свойствами, которые помогут обеспечить чистоту и блеск поверхностей.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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