Вероятная слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 7 марта

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, вызывающее головную боль, усталость и повышенный уровень стресса у метеозависимых людей. Геомагнитная активность оценивается по шкале от 0 до 9, где показатель 5 и выше указывает мощную магнитную бурю.

7 марта активность снизится до К-индекса 3, что свидетельствует о слабых магнитных бурях. Поскольку данные обновляются каждые три часа, важно отслеживать изменения в прогнозах. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Взаимодействуя с магнитным полем на Земле, они вызывают колебания, влияющие на здоровье людей и работу технических систем. Высокий уровень геомагнитной активности может повлечь за собой сбои в связи, работе спутников и даже вызвать полярные сияния.

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Во время магнитных бурь организм может реагировать головной болью, усталостью, бессонницей и повышенной раздражительностью. Чтобы минимизировать их влияние, следует соблюдать здоровый режим дня, полноценно высыпаться, употреблять полезную пищу и уменьшить количество кофе и алкоголя. Полезно пить много воды, травяные чаи, находиться на свежем воздухе и заниматься легкими физическими упражнениями. Людям с хроническими заболеваниями следует избегать стресса, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и нормализовать самочувствие.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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