Вещи, которые никогда нельзя хранить в гараже: список

Если вы являетесь владельцем гаража, проверьте, случайно, не лежат ли там у вас дрова, бумага, какая-то ткань, банки с красками или игрушки.

Эксперты говорят, что "дополнительные квадратные метры" могут быть полезны для хранения, особенно если в доме мало места. Однако в гараже не стоит хранить некоторые вещи, поскольку это может представлять опасность.

Как сообщает BHG, для хранения в гараже подходят садовые инструменты, автозапчасти и уличное оборудование, однако некоторым вещам там вообще не место.

Отмечается, что первое, что нужно вынести из гаража, это баллоны с пропаном. Пропан может вытекать, что может быстро спровоцировать пожар, даже если просто завести машину поблизости. И вообще – избегайте хранения любых легковоспламеняющихся веществ в гараже. Лучшее место для таких веществ – на улице в хорошо проветриваемом и затененном месте.

Краска и другие химические вещества – продолжительное влияние тепла и холода приведет к повреждению остатков краски. Кроме того, дно банок начнет ржаветь, если оставить его на цементном полу гаража. Пары могут исходить из пестицидов и чистящих средств, загрязняя воздух – владелец гаража может отравиться.

Любые вещи из ткани не следует держать в гараже из-за риска повреждения грызунами. Кроме того, в присутствии тепла и влажности начнут расти плесень и грибок. Поэтому избегайте хранения одежды, постельного белья, матрасов, ковриков или мягкой мебели в гараже, чтобы избежать повреждений.

Подобно ткани, бумага становится рассадником плесени и плесени под влиянием тепла и влажности. Храните все бумаги, такие как важные документы, семейные фотографии или сувениры, такие как письменные письма и открытки вне гаража, чтобы они сохранились.

Никогда не оставляйте картонные коробки, особенно если они заполнены вещами, в гараже, поскольку они также станут хорошей пищей для животных, а влага быстро испортит содержимое коробок.

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Все игрушки для дома должны оставаться дома, особенно плюшевые и детские вещи, которые часто состоят из ткани. Уместно хранить уличные игрушки в гараже, поскольку они предназначены для более строгих условий. Но их следует либо запечатать в пластиковые контейнеры, либо часто вытряхивать и очищать, чтобы защитить от спрятавшихся плесени и насекомых", – говорят эксперты.

Также следует убрать из гаража дрова. Отмечается, что их могут повредить жуки и муравьи. А еще они могут отсыреть и стать непригодными для разжигания.

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