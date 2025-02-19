Весна не за горами: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 и где зима еще задержится

Последний зимний аккорд пугает морозами, а снег еще вернется, но весна уже дает о себе знать. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшее время в Украине сохранятся сильные морозы и возможны снегопады.

В то же время она порадовала прогнозу, который обещает настоящее весеннее потепление совсем скоро. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В Украине продолжается настоящая зима – мороз, солнце и снег создают сказочные пейзажи, которых многие ждали. Однако уже пора заглянуть немного вперед – ближе к весне.

По предварительным прогнозам, которые еще могут уточняться, начнется потепление с 25 февраля. Морозы будут постепенно отступать, а дневная температура начнет повышаться: сначала до +1…+5°C, а впоследствии до +4…+9°C. В западных и южных областях столбики термометров могут достичь даже +10°C, – сообщила синоптика.

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Но пока не забегаем вперед и вернемся к завтрашнему дню. 19 февраля в Украине сохранится морозная погода. В ночные часы температура опустится до -9...-13°C, на востоке до -12...-19°C, а в западных регионах будет немного теплее - от -4 до -10°C. Днем температура будет колебаться в пределах -1...-6°C.

Небольшой снег возможен в среду на западе, севере и местами в центральных областях, в то время как на юге и на востоке осадков не ожидается. В Киеве ночью прогнозируется до -10°C, а днем столбики термометров покажут -1...-3°C. На дорогах будет скользко, местами возможен слабый снег.

Ожидается, что потепление придет в столицу и большинство регионов Украины с 25 февраля. Приблизительно через неделю можно будет наблюдать, как с крыш начнет капать талая вода, а сосульки засияют на солнце, – отметила Наталья Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что из Украины отступят аномальные морозы, синоптики не назвали дату потепления.

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