Весной могут подорожать коммунальные тарифы: что изменится для украинцев

В Украине установлен мораторий на повышение цен на коммунальные тарифы до конца военного положения. Однако некоторые услуги могут возрасти для украинцев уже с весны.

Как сообщает портал "На пенсии", запрет на повышение тарифов, прежде всего, касается отопления, горячей воды и цен на природный газ. Однако уже с весны цены на электроснабжение могут возрасти для бытовых потребителей.

Заметим, что с 1 января 2023 г. электроэнергия подорожала для промышленности. Весной, когда истечет срок действия заниженных цен, тарифы могут повыситься для бытовых потребителей, если регулятор не оставит их на прежнем уровне.

Глава налогового комитета Даниил Гетьманцев заявил, что после завершения отопительного сезона 2022-2023 может подорожать также газ для украинцев. По его словам, действующий тариф неоправданно занижен.

Поэтому в апреле 2023 пройдет пересмотр цен. Однако после того, как закончится война, населению следует готовиться к неизбежному росту всех коммунальных тарифов. В частности, эксперты прогнозируют значительное удорожание воды и электроэнергии.

По данным Госстата, жилищно-коммунальные услуги для населения подорожали на 4,3% во время войны, несмотря на мораторий. Больше всего возросла в цене канализация - 14,9%, водоснабжение - 12%, содержание и ремонт жилья - около 24%.

Для того чтобы заморозка тарифов не сильно ударила по местным бюджетам, в конце прошлого года правительство выделило 14 млрд гривен субвенций.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы задаются важным вопросом: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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