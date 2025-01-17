Ветеранам войны и УБД будут выплачивать по 1 500 грн ежеквартально: на что можно будет потратить средства
В Украине стартовал проект "Ветеранский спорт", созданный по инициативе Министерства по делам ветеранов. Благодаря этому сервису участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной вследствие войны, имеют возможность каждые три месяца получать по 1 500 гривен через платформу "Дия".
Финансовая поддержка предназначена для покрытия расходов на посещение тренажерных залов, спортивных секций и клубов. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Государство стремится поддержать Защитников и Защитниц Украины, способствуя их социальной адаптации и физическому восстановлению.
Стоит отметить, что полученные средства необходимо потратить в течение квартала, когда была оказана помощь. В случае, если деньги останутся неиспользованными, они вернутся на счет Министерства по делам ветеранов, а в следующем квартале выплата в размере 1 500 гривен будет осуществлена автоматически.
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Как подать заявку на получение средств
Для получения средств выполните следующие действия:
- войдите в приложение, перейдите в раздел "Сервисы" и выберите опцию "Ветеранский спорт".
- откройте "Дия.Карту" или выберите среди доступных;
- подайте заявку на получение выплаты.
"Подавайте заявку до 20 числа каждого квартала – есть время до 20 января, чтобы оформить выплаты на ближайшие три месяца", – отмечается в сообщении.
Согласно постановлению Министерства по делам ветеранов, финансовая помощь будет гарантированно предоставлена первым 100 000 ветеранов и ветеранок, которые воспользуются сервисом в приложении "Дия".
Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.
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