Ветеранам війни та УБД виплачуватимуть по 1 500 грн щоквартально: на що можна буде витратити кошти

В Україні стартував проєкт "Ветеранський спорт", створений за ініціативою Міністерства у справах ветеранів. Завдяки цьому сервісу учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мають можливість кожні три місяці отримувати по 1 500 гривень через платформу "Дія".

Фінансова підтримка призначена для покриття витрат на відвідування тренажерних залів, спортивних секцій і клубів. Про це повідомляє UAportal із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Держава прагне підтримати Захисників і Захисниць України, сприяючи їхній соціальній адаптації та фізичному відновленню.

Варто наголосити, що отримані кошти необхідно витратити протягом кварталу, коли була надана допомога. У разі, якщо гроші залишаться невикористаними, вони повернуться на рахунок Міністерства у справах ветеранів, а наступного кварталу виплата в розмірі 1 500 гривень буде здійснена автоматично.

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Як подати заявку на отримання коштів

Для отримання коштів виконайте наступні дії:

увійдіть у застосунок, перейдіть до розділу "Сервіси" та оберіть опцію "Ветеранський спорт".

відкрийте "Дія.Картку" або виберіть серед доступних;

подайте заявку на отримання виплати.

"Подавайте заявку до 20 числа кожного кварталу – маєте час до 20 січня, щоб оформити виплати на найближчі три місяці", – зазначається у дописі.

Відповідно до постанови Міністерства у справах ветеранів, фінансова допомога буде гарантовано надана першим 100 000 ветеранів та ветеранок, які скористаються сервісом у застосунку "Дія".

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