Ветеранам войны и УБД будут выплачивать по 1 500 грн ежеквартально: на что можно будет потратить средства

В Украине стартовал проект "Ветеранский спорт", созданный по инициативе Министерства по делам ветеранов. Благодаря этому сервису участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной вследствие войны, имеют возможность каждые три месяца получать по 1 500 гривен через платформу "Дия".

Финансовая поддержка предназначена для покрытия расходов на посещение тренажерных залов, спортивных секций и клубов. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Государство стремится поддержать Защитников и Защитниц Украины, способствуя их социальной адаптации и физическому восстановлению.

Стоит отметить, что полученные средства необходимо потратить в течение квартала, когда была оказана помощь. В случае, если деньги останутся неиспользованными, они вернутся на счет Министерства по делам ветеранов, а в следующем квартале выплата в размере 1 500 гривен будет осуществлена автоматически.

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Как подать заявку на получение средств

Для получения средств выполните следующие действия:

войдите в приложение, перейдите в раздел "Сервисы" и выберите опцию "Ветеранский спорт".

откройте "Дия.Карту" или выберите среди доступных;

подайте заявку на получение выплаты.

"Подавайте заявку до 20 числа каждого квартала – есть время до 20 января, чтобы оформить выплаты на ближайшие три месяца", – отмечается в сообщении.

Согласно постановлению Министерства по делам ветеранов, финансовая помощь будет гарантированно предоставлена первым 100 000 ветеранов и ветеранок, которые воспользуются сервисом в приложении "Дия".

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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