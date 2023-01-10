'Видим определенное преимущество на выезд': пограничники рассказали о ситуации на границах

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал ситуацию на границах после новогодних праздников. По его словам, сейчас фиксируется большее количество пересечений границы на выезд.

В свою очередь в декабре пассажиропоток увеличился на 11% по сравнению с ноябрем. Впрочем, после Рождества 7 января украинцы стали больше уезжать из Украины, сообщил Демченко в эфире телемарафона.

"По пассажиропотоку мы отмечали его увеличение на 11% в декабре по сравнению с ноябрем, в отличие от осенних месяцев, когда пассажиропоток исключительно падал. Конечно, это все связано с новогодне-рождественскими праздниками. В отдельные дни пассажиропоток достигал и 120 тыс. человек" в сутки, но в основном держался на уровне 100 тыс. человек в обе стороны", – отметил он.

Представитель учреждения добавил, что обычные показатели пассажиропотока к праздникам составляли около 85 тыс. человек в сутки.

"Если в общем процентном соотношении мы видим это 50 на 50. Но определенное преимущество фиксировали на въезд в Украину перед Рождеством 7 января. Последние несколько дней мы видим определенное преимущество на выезд. То есть можно утверждать, что украинцы перед Рождеством 7 января все же таки больше ехали домой, чтобы провести праздник в кругу семьи", – указал Демченко.

Ранее UAportal писал о том, как украинцы за границей смогут продолжать действие загранпаспортов. Речь идет не только о возможности продлить срок действия загранпаспорта гражданина Украины, но и внесении в них данных о детях в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

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