Відкривати, відчиняти та розплющувати: В каких случаях нужно употреблять эти слова в украинском языке
Из-за возрастного влияния русского языка на украинский, некоторые слова, в частности "открывать", часто употребляются в украинском языке, хотя он имеет много соответствий, которые зависят от контекста.
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Давайте рассмотрим, как правильно употреблять слово "открывать" отмечает "Апостроф".
Відкривають/закривають
Слово "відкривають" используем, когда речь идет об открытии чего-то нового, например заведения, закона, соревнований в волейболе, секрета или глаз кого-то перед правдой. Пример:
"З нагоди відкриття торговельного комплексу "Передовий", всі клієнти отримають подарунки."
Соответственно, слово "закривають" используем, когда речь идет о закрытии чего-нибудь, например, школы на ремонт, счета и так далее.
Відмикати/замикати
Слова "відмикати" и "замикати" употребляем, когда человек использует ключ для открытия или закрытия чего-нибудь, например, двери. Пример:
"Злодій не мав змоги вдруге відімкнути двері будинку, оскільки систему замків було модернізовано."
Відчиняти/зачиняти
Слова "відчиняти" и "зачиняти" используются, когда выполнение действия требует физического усилия для открытия или закрытия чего-либо, такого как дверь, окна, ворота или дом. Пример:
"Відчиніть вікна, тут просто немає свіжого повітря!"
Однако важно помнить, что в День открытых дверей (не открытых!) речь идет о гостеприимстве.
Розгорнути/згорнути
Слова "розгорнути" и "згорнути" используются, когда речь идет о книге или журнале, которые можно разворачивать и сворачивать. Пример:
"Розгорнула книгу – і враз стало радісно в серці, так приємно."
Розплющувати/заплющувати
Слова "розплющувати" и "заплющувати" используются, когда речь идет об глазах, и они могут быть открыты или закрыты. Пример:
"Після короткої дрімоти, він повільно почав розплющувати очі, намагаючись прокинутися повністю."
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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