'Відтак' не означает 'отже': языковед объяснил правильное значение слова

В украинском языке существует немало слов, употребляемых с неправильным значением. В частности, люди часто ошибочно трактуют слово "відтак".

Об этом "Сніданку з 1+1" рассказал языковед и исследователь Александр Авраменко. По его словам, это наречие нередко употребляют в значении "отже", или "тому".

Впрочем, это слово имеет совершенно другое значение. Языковед указал, что наречие "відтак" означает потом, дальше, после чего-нибудь.

Читайте также: Языковед объяснил, как перевести на украинский "один и тот же человек"

"Например, "спочатку жив у Вінниці, а відтак в Одесі". Это то же самое, что "спочатку жив у Вінниці, а потім в Одесі", – объяснил Авраменко.

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !