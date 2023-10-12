Аутоиммунные заболевания - одни из самых загадочных в истории медицины. Псориаз, волчанка, ревматоидный артрит, заболевания щитовидной железы и 60 других видов этих состояний начинаются в вашем организме именно тогда, когда иммунная система атакует себя сама. По неизвестным науке причинам, иммунитет человека воспринимает здоровые клетки как враждебные и начинает их штурмовать. Американские ученые выдвинули новые гипотезы о причинах появления аутоиммунных заболеваний, разоблачив мифы о витамине D.

Что может стать причиной нарушения работы иммунитета?

Спасет ли витамин D в больших дозах?

Какую роль играет генетика?

Феминная статистика: гормоны и вирусы

Ни врачи, ни ученые до сегодняшнего дня не знают, почему женщины страдают от аутоиммунных заболеваний больше мужчин. По статистике, лишь в США ими болеют больше 23 млн. американцев, большинство из которых - женщины. Высокий уровень гормонов, особенно в детородный период, делает леди более восприимчивыми к аутоиммунным заболеваниям, - одна из теорий, которую предстоит еще доказать:

"Эта идея пока не доказана - на аутоиммунитет влияет множество факторов, как генетических, так и экологических. Ученые не могут однозначно объяснить, почему у женщин эти заболевания развиваются чаще, чем у мужчин", - отмечает доктор медицинских наук, ревматолог Ана-Мария Орбай.

На базовом уровне аутоиммунные заболевания возникают по причине естественной защиты организма: иммунная система атакует собственные здоровые ткани. У исследователей есть несколько версий, почему это происходит. Когда организм чувствует опасность при наличии вируса или инфекции, иммунная система включается и атакует его. Это называется иммунным ответом. Иногда в эту реакцию вовлекаются здоровые клетки и ткани, что приводит к аутоиммунному заболеванию.

Многие ученые считают, что именно это вызывает ревматоидный артрит - тип аутоиммунного заболевания, который поражает суставы. Также часто после ангины у людей развивается псориаз, вызывающий появление участков толстой чешуйчатой ​​кожи. Есть также другие типы аутоиммунных заболеваний, в результате которых организм пытается бороться с раковыми клетками. Как пример, доктор Орбай указывает на склеродермию - заболевание, вызывающее утолщение кожи и соединительных тканей.

"Утолщение кожи при склеродермии - это воспалительная реакция организма, которая возникает из-за борьбы иммунной системы с раковыми клетками", - утверждает ревматолог на основании исследований ученых Университета Джонса Хопкинса, которые изучали пациентов со склеродермией и раком.

Теория ущерба: роковая травма

Ученые считают, что травма может стать основным фактором риска в некоторых типах аутоиммунных заболеваний, таких как псориатический артрит - заболевание, которое поражает суставы у некоторых людей с псориазом. Аутоиммунная реакция может возникнуть в тех частях тела, которые подвергаются сильному стрессу и провоцируют повреждения сухожилий, - считают ученые на основании последних исследований.

Например, пятка бегуна - это часть тела, где мышца постоянно тянет кость, создавая движение: "Этот повторяющийся стресс может обнажить ткани, которые в норме не должны контактировать с клетками крови. Когда эта ткань обнажается, это похоже на небольшую рану. Клетки крови пытаются вылечить его, но аномальный иммунный ответ вызывает воспаление суставов и сухожилий", - объясняет Орбай.

Гены - это еще не все

Генетика играет важную роль в аутоиммунных заболеваниях, но исследователи до сих пор не до конца понимают, каким образом. В некоторых семьях несколько членов страдают различными аутоиммунными заболеваниями. Однако одной лишь генетики недостаточно, чтобы вызвать аутоиммунное заболевание: "Мы знаем, что гены важны, но они - это еще не все! Члены вашей семьи могут болеть волчанкой или рассеянным склерозом, при этом вы никогда не заболеете ими сами. Вы даже можете дать положительный результат на ДНК, специфичную для волчанки, и не заболеть", - утверждает доктор Орбай.

Вполне возможно, что аутоиммунное заболевание возникает из-за реакции иммунной системы на стресс. Орбай считает это областью дальнейших усиленных исследований.

"Мы бы могли предотвратить аутоиммунные заболевания лишь в том случае, если бы знали, когда стресс тела превышает способность иммунной системы справиться с ним", - подытоживает ревматолог.

Могут ли добавки витамина D предотвратить аутоиммунные заболевания

Есть ряд исследований, которые утверждают, что прием добавок с витамином D может помочь предотвратить раковые, аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания и деменцию. Но многие предполагаемые преимущества добавок витамина D остаются недоказанными, - считает доктор медицинских наук и главный редактор научного издательства Harvard Health Publishing Роберт Х. Шмерлинг. "Миллионы людей регулярно принимают витамин D, полагая, что он поможет предотвратить широкий спектр заболеваний, включая аутоиммунные состояния. Но так ли это? Новое рандомизированное исследование, опровергает это", - пишет ученый.

Есть ряд научных данных, которые показали: витамин D может взаимодействовать с иммунными клетками, влиять на гены, регулирующие воспаление и менять реакцию иммунной системы. Исходя из этого, ученые попытались выяснить, является ли дополнительный прием витамина D эффективным способом лечения или профилактики аутоиммунных заболеваний. В новом исследовании с участием 25 000 пожилых людей, ученые применили:

2000 МЕ витамина D или идентичное плацебо в день. Это выше рекомендуемой суточной дозы для взрослых, но ниже верхнего предела в 4000 МЕ;

1000 мг масла омега-3 или аналогичного плацебо в день.

Через пять лет после приема добавок, ученые подсчитали новые диагнозы аутоиммунных заболеваний среди участников.

Так ли очевидны результаты: что обнаружило исследование?

Действительно, исследователи обнаружили, что взрослые, принимающие добавки витамина D, имеют меньший риск развития аутоиммунных заболеваний. У 123 человек, которые принимали витамин D, развилось аутоиммунное заболевание, по сравнению со 155 людьми в группе плацебо. Это сокращает уровень заболеваемости на 22%.

"На первый взгляд, звучит много, но фактическое снижение риска развития аутоиммунного заболевания упало примерно с 12 человек на 1000 до 9,5 человек на 1000", - утверждает доктор Шмерлинг.

Наиболее распространенными заболеваниями были ревматоидный артрит, ревматическая полимиалгия и псориаз. Дополнительный прием витамина D даже в высоких дозах не предотвратил ни одно аутоиммунное заболевание.

Исследователи увидели пользу лишь тогда, когда объединили данные по всем аутоиммунным заболеваниям. Польза витамина D стала более очевидной, когда были проанализированы последние три года исследования. Это говорит о том, что для получения пользы от ежедневной добавки требуется продолжительное время.

Употребление омега-3 жирных кислот никак не повлиял на аутоиммунные заболевания.

Это рандомизированное исследование является одним из лучших для изучения влияния добавок витамина D на риск развития аутоиммунных заболеваний, - считает ученый. Должны ли мы все принимать добавки с витамином D?

"Основываясь на этом исследовании, я бы сказал нет. Несмотря на чересчур восторженные заголовки в СМИ, реальное снижение риска составило всего 2,5 случая из 1000", - считает доктор Шмерлинг.

Это неуместно, чтобы сотни людей принимали витамин D ежедневно в течение многих лет, с целью предотвратить хотя бы один случай аутоиммунного заболевания. К тому же он может взаимодействовать с другими лекарствами, вызывая побочные эффекты, - аргументирует ученый. Исследователи до сих пор не могут разгадать тайну аутоиммунных заболеваний, но они понемногу проливают свет на причины их возникновения. Нестабильный гормональный фон, чрезмерные стрессы и травмы, наличие раковых клеток в организме, гены и экология - гипотез много.

Является ли витамин D чудодейственным лекарством, которое может предотвратить или вылечить эти заболевания? Судя по последним данным, это не так. Хоть ученые и предполагают, что витамин D может дать свои плоды людям, генетически предрасположенным к аутоиммунным заболеваниям.