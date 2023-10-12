Аутоімунні захворювання - одні з найбільш загадкових в історії медицини. Псоріаз, вовчак, ревматоїдний артрит, захворювання щитовидної залози та 60 інших різновидів цих станів починаються у вашому організмі саме тоді, коли імунна система атакує сама себе. За невідомих науці причин, імунітет людини сприймає здорові клітини як ворожі та починає їх штурмувати. Американські вчені висунули нові гіпотези щодо причин появи аутоімунних захворювань, викривши міфи про вітамін D.

Що може спричинити порушення роботи імунітету?

Чи врятує вітамін D у великих дозах?

Яку роль відіграє генетика?

Фемінна статистика: гормони та віруси

Ні лікарі, ні вчені до сьогодні не знають, чому жінки страждають від аутоімунних захворювань більше за чоловіків. За статистикою, лише в США ними хворіють понад 23 млн. американців, більшість з яких - жінки. Високий рівень гормонів, особливо в дітородний період, робить леді найбільш вразливими до аутоімунних захворювань, - одна з теорій, яку належить ще довести:

"Ця ідея поки що не доведена - на аутоімунітет впливає безліч факторів, як генетичних, так і екологічних. Учені не можуть однозначно пояснити, чому в жінок ці захворювання розвиваються частіше, ніж у чоловіків", - зазначає доктор медичних наук, ревматолог Ана-Марія Орбай.

На базовому рівні аутоімунні захворювання виникають через природний захист організму: імунна система атакує власні здорові тканини. Дослідники мають кілька версій, чому це відбувається. Коли організм відчуває небезпеку за наявності вірусу чи інфекції, імунна система включається та атакує його. Це називається імунною відповіддю. Іноді до цієї реакції залучаються здорові клітини й тканини, що призводить до аутоімунного захворювання.

Чимало вчених вважають, що саме це викликає ревматоїдний артрит – тип аутоімунного захворювання, який вражає суглоби. Також часто після ангіни у людей розвивається псоріаз, котрий викликає появу ділянок товстої лускатої шкіри. Є також інші типи аутоімунних захворювань, при яких організм намагається боротися із раковими клітинами. Як приклад, доктор Орбай вказує на склеродермію – захворювання, яке викликає потовщення шкіри та сполучних тканин.

"Потовщення шкіри при склеродермії - це запальна реакція організму, яка виникає через боротьбу імунної системи з раковими клітинами", - стверджує ревматолог на підставі досліджень вчених Університету Джонса Хопкінса, які вивчали пацієнтів зі склеродермією та раком.

Теорія шкоди: фатальна травма

Вчені вважають, що травма може стати основним фактором ризику в деяких типах аутоімунних захворювань, таких як псоріатичний артрит – захворювання, яке вражає суглоби у деяких людей із псоріазом.

Аутоімунна реакція може виникнути в тих частинах тіла, які зазнають сильного стресу та провокують ушкодження сухожиль, - вважають вчені на підставі останніх досліджень.

Наприклад, п'ята бігуна - це частина тіла, де м'яз постійно тягне кістку, створюючи рух:

"Цей повторюваний стрес може оголити тканини, які в нормі не мають контактувати з клітинами крові. Коли ця тканина оголюється, це схоже на невелику рану. Клітини крові намагаються вилікувати його, однак аномальна імунна відповідь викликає запалення суглобів та сухожиль", - пояснює Орбай.

Гени – це ще не все

Генетика відіграє важливу роль в аутоімунних захворюваннях, проте дослідники досі не до кінця розуміють, яким чином. У деяких сім'ях кілька членів страждають на різні аутоімунні захворювання. Однак однієї лише генетики недостатньо, щоб викликати аутоімунне захворювання: "Ми знаємо, що гени важливі, однак вони вирішують не все! Члени вашої родини можуть хворіти на вовчак чи розсіяний склероз, при цьому ви ніколи не захворієте ними. Ви навіть можете дати позитивний результат на ДНК, специфічну для вовчаку, й не захворіти", - стверджує доктор Орбай.

Цілком можливо, що аутоімунне захворювання виникає через реакцію імунної системи на стрес. Орбай вважає це сферою подальших посилених досліджень.

"Ми могли б запобігти аутоімунним захворюванням лише в тому випадку, якби знали, коли стрес тіла перевищує здатність імунної системи впоратися з ним", - підсумовує ревматолог.

Чи можуть добавки вітаміну D запобігти аутоімунним захворюванням

Є низка досліджень, які стверджують, що прийом добавок з вітаміном D може допомогти запобігти раковим, аутоімунним та серцево-судинним захворюванням та деменції.Однак чимало передбачуваних переваг добавок вітаміну D залишаються недоведеними, - вважає доктор медичних наук та головний редактор наукового видавництва Harvard Health Publishing Роберт Х. Шмерлінг."Мільйони людей регулярно приймають вітамін D, вважаючи, що він допоможе запобігти широкому спектру захворювань, включаючи аутоімунні стани. Нове рандомізоване дослідження частково спростовує це", - пише вчений.

Є низка наукових даних, які показали: вітамін D може взаємодіяти з імунними клітинами, впливати на гени, які регулюють запалення, та змінювати реакцію імунної системи. Виходячи з цього, вчені спробували з'ясувати, чи може додатковий прийом вітаміну D бути ефективним у лікуванні чи профілактиці аутоімунних захворювань. У новому дослідженні за участю 25 000 людей похилого віку, вчені застосували:

2000 МО вітаміну D або ідентичне плацебо на день. Це вище рекомендованої добової дози для дорослих, але нижче за верхню межу в 4000 МО;

1000 мг олії омега-3 або аналогічного плацебо на день.

Через п'ять років після прийому добавок вчені підрахували нові діагнози аутоімунних захворювань серед учасників.

Чи так очевидні результати: що виявило дослідження?

Дійсно, дослідники виявили, що дорослі, які приймають добавки вітаміну D, мають менший ризик розвитку аутоімунних захворювань. У 123 осіб, які приймали вітамін D, розвинулося аутоімунне захворювання порівняно зі 155 людьми у групі плацебо. Це скорочує рівень захворюваності на 22%.

"На перший погляд, звучить багато, проте фактичне зниження ризику розвитку аутоімунного захворювання впало приблизно з 12 осіб на 1000 до 9,5 осіб на 1000", - стверджує доктор Шмерлінг.

Найбільш поширеними захворюваннями були ревматоїдний артрит, ревматична поліміалгія та псоріаз. Додатковий прийом вітаміну D навіть у високих дозах не запобіг жодне аутоімунне захворювання.

Дослідники побачили користь лише тоді, коли об'єднали дані з усіх аутоімунних захворювань. Користь вітаміну D стала очевиднішою, коли були проаналізовані останні три роки дослідження. Це говорить про те, що для отримання користі від щоденної добавки потрібен тривалий час.

Вживання омега-3 жирних кислот ніяк не вплинув на аутоімунні захворювання.

Це рандомізоване дослідження є одним із найкращих для вивчення впливу добавок вітаміну D на ризик розвитку аутоімунних захворювань, - вважає вчений. Чи варто приймати добавки з вітаміном D?

"Враховуючи наукові дані, я би сказав ні. Незважаючи на надто захоплені заголовки у ЗМІ, реальне зниження ризику становило лише 2,5 випадки з 1000", - вважає доктор Шмерлінг.

Це недоречно, щоб сотні людей приймали вітамін D щодня протягом багатьох років, з метою запобігти хоча б одному випадку аутоімунного захворювання. До того ж, він може взаємодіяти з іншими ліками, викликаючи побічні ефекти, - аргументує вчений. Дослідники досі не можуть розгадати таємницю аутоімунних захворювань, однак вони потроху проливають світло на причини їх виникнення. Нестабільний гормональний фон, надмірні стреси і травми, наявність ракових клітин в організмі, гени та екологія – гіпотез чимало.

Чи є вітамін D чудодійними ліками, які можуть запобігти або вилікувати ці захворювання? Судячи з останніх даних, це не зовсім так. Хоча вчені й припускають, що вітамін D може дати свої плоди людям, генетично схильним до аутоімунних захворювань.