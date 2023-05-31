Вкус лета: рецепт бананового пудинга с мороженым

Кусочки бананов и печенья, заварной крем и мороженое – это знаменитый банановый пудинг.

Ингредиенты

– Бананы – 2 шт.

– молоко – 320 мл

– Мука пшеничная – 3 ст. л.

– яйца – 2 шт.

– Печенье песочное – 70 г

– сливочное масло – 1,5 ч. л.

– сахар – 80 г

– Ванильный сахар – 2 г

– мороженое – 100 г

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Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте молоко и добавьте просеянную муку.

2. Миксером взбейте муку и молоко до однородности.

3. Отделите желтки от белков. К желткам добавьте сахар и ванилин. Перемешайте.

4. Сахарно-яичную массу влейте в муку и молоко. Взбейте.

5. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и прогревайте смесь 2–3 минуты при постоянном помешивании.

6. После того, как масса загустеет, снимите кастрюлю с огня. Добавить сливочное масло и перемешать. Охладите.

7.Положите нарезанный банан и часть крема в чашу блендера и взбивайте несколько минут.

8. Другой банан нарежьте кружками, печенье поломайте.

9. На дно креманок выложите печенье и банан сверху уложите слой пудинга и шарик мороженого.

10. Повторяйте слои до наполнения креманок. Отправьте в холодильник на несколько минут.

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