Вкус осени: рецепт тыквенного сока с имбирем
Вкус осени: рецепт тыквенного сока с имбирем
Идеальный напиток для любителей тыквы по рецепту от Shuba. Имбирь придает напитку пикантность.
Ингредиенты:
Тыква – 600 г
Яблоки – 1 шт.
Лимон – 1 шт.
Корень имбиря свежий – 5 г
Мед – 30 г
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Способ приготовления:
Очистите фрукты и имбирь. Нарежьте. Из лимона выжмите сок.
Тыкву, имбирь и яблоко пропустите через соковыжималку. Добавьте лимонный сок, мед и перемешайте. Отправьте на 1 час в холодильник.
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