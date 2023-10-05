Вкус осени: рецепт тыквенного сока с имбирем

Идеальный напиток для любителей тыквы по рецепту от Shuba. Имбирь придает напитку пикантность.

Ингредиенты:

Тыква – 600 г

Яблоки – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Корень имбиря свежий – 5 г

Мед – 30 г

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Способ приготовления:

Очистите фрукты и имбирь. Нарежьте. Из лимона выжмите сок.

Тыкву, имбирь и яблоко пропустите через соковыжималку. Добавьте лимонный сок, мед и перемешайте. Отправьте на 1 час в холодильник.

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