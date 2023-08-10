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Вкусная и сытная закуска: как приготовить запеченные помидоры с сыром

Диана Бондаренко

Вкусная и сытная закуска: как приготовить запеченные помидоры с сыром

Советуем приготовить запеченные помидоры с сыром. Благодаря этому блюду вы будете наслаждаться непревзойденным вкусом запеченных помидоров с нежным сыром, которые отлично подойдут как вкусная закуска к праздничному застолью, так и главное блюдо на обед или ужин.

Рецептом блюда поделились в Shuba. Помидоры в сочетании с моцареллой создают особый гармоничный вкус, который приятно удивляет гастрономические предпочтения. Это блюдо не только просто в приготовлении, но и очень вкусное. Для приготовления потребуется мало времени и небольшое количество ингредиентов.

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Ингредиенты:

  • Большие помидоры (4 шт.).
  • Моцарелла (200 г).
  • Чеснок (3 зубчика).
  • Оливковое масло (20 мл).
  • Паприка (5 г).
  • Розмарин сушеный (5 г).
  • Соль (по вкусу).
  • Черный перец (по вкусу).
  • Базилик (2 веточки).

Приготовление:

  1. Вымойте большие помидоры, вырежьте верхушку с плодоножкой и удалите мякоть.
  2. Натрите моцареллу на терку с большими отверстиями, чеснок пропустите через пресс, а базилик измельчите.
  3. Смешайте тертую моцареллу, чеснок, базилик, паприку и розмарин. Добавьте соль, перец и оливковое масло.
  4. Начините помидоры этой начинкой, накройте их верхушкой и поместите на противень.
  5. Запекайте 15-20 минут при 190 градусах.

Напомним, кулинарка рассказала, как приготовить сосиски с овощами, томатным соусом и специями.

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