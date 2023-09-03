Вкуснее и значительно дешевле магазинных: Как приготовить домашние кабаносы

Кабаносы, это известные длинные тонкие колбаски из Польши, которые готовятся из смеси постной и жирной свинины, обычно хорошо просоленной. Украинцы тоже с большим удовольствием потребляют эти закуски к пиву или просто как перекус, и они делают их из разных видов мяса, включая куриное.

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Вот рецепт, как сделать куриные кабаносы, которым поделились в издании Фокус. Маринованный фарш для кабаносов лучше подержать всю ночь в холодильнике, чтобы получить настоящий вкусовый взрыв этих тонких колбасок.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 кг;

Копченая паприка – 1 ч. л;

Сухой чеснок – 1 ст. л;

Черный перец – 1 ч. л;

Мускатный орех – 1/4 ч. л;

Острый перец по вкусу;

Соль – 1 ч. л;

Вода – 50 мл.

Приготовление:

Начните с мытья куриного филе, затем пропустите его через мясорубку. Добавьте копченую паприку, сухой чеснок, черный перец и мускатный орех. Посолите и перемешайте хорошо. Добавьте воду и перемешайте еще раз. Накройте полученную массу пленкой во избежание образования пленки и оставьте ее мариноваться в течение нескольких часов. Если у вас есть возможность лучше оставить ее в холодильнике на ночь, чтобы вкусы лучше смешались. После маринования фарша выложите его в кондитерский пакет и выдавите в форме длинных тонких колбасок на решетку, покрытую пергаментом. Предварительно разогрейте духовку до 60 градусов и отправьте кабанос туда на пять часов.

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