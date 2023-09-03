Смачніші та значно дешевші, ніж магазинні: Як приготувати домашні кабаноси

Кабаноси, це відомі довгі тонкі ковбаски походженням із Польщі, що готуються зі суміші пісної та жирної свинини, зазвичай добре просоленої. Українці теж з великим задоволенням споживають ці закуски до пива або просто як перекус, і вони роблять їх із різних видів м'яса, включаючи куряче.

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Ось рецепт, як зробити курячі кабаноси, яким поділились у виданні Фокус. Маринований фарш для кабаносів краще потримати у холодильнику всю ніч, щоб отримати справжній смаковий вибух цих тонких ковбасок.

Інгредієнти:

Куряче філе – 1 кг;

Копчена паприка – 1 ч. л;

Сухий часник – 1 ст. л;

Чорний перець – 1 ч. л;

Мускатний горіх – 1/4 ч. л;

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Гострий перець за смаком;

Сіль — 1 ч. л;

Вода – 50 мл.

Приготування:

Почніть з миття курячого філе, потім пропустіть його через м'ясорубку. Додайте копчену паприку, сухий часник, чорний перець і мускатний горіх. Посоліть і добре перемішайте. Додайте воду і ще раз перемішайте. Накрийте отриману масу плівкою, щоб уникнути утворення плівки, і залиште її маринуватися протягом кількох годин. Якщо у вас є можливість, краще залишити її в холодильнику на ніч, щоб смаки краще змішалися. Після маринування фаршу, викладіть його в кондитерський пакет і видавіть у формі довгих тонких ковбасок на решітку, покриту пергаментом. Попередньо розігрійте духовку до 60 градусів і відправте кабаноси туди на п'ять годин.

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