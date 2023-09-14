Вкусный и быстрый завтрак: Как приготовить пышные банановые оладьи

Если вы ищете идеальный способ начать день и при этом насладиться дома в покое вместе с вашими близкими, то оладьи банана – это то, что вам нужно. Это блюдо сочетает в себе рыхлость внутри и хрусткость извне, делая ее идеальным выбором для утреннего завтрака.

А еще, она получается нежной и полезной, даже если вы решите приготовить ее из цельнозерновой муки, пишет сайт Shuba. А для желающих увеличить содержание клетчатки и растительного белка предлагается подавать оладьи с медом или арахисовой пастой. И даже последнюю можно приготовить дома, сохранив максимум полезных веществ.

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Ингредиенты:

1 банан

300 г пшеничной муки

1 стакан кефира (2,5%)

1 куриное яйцо

2 ст. ложки сахара

10 г ванильного сахара

12 г разрыхлителя теста

20 г сливочного масла (73% жира)

4 ст. ложки подсолнечного масла

В глубокой миске просейте пшеничную муку и добавьте разрыхлитель, ванильный сахар, затем хорошо перемешайте все ингредиенты.

Почистите банан и нарежьте его на маленькие кусочки. В отдельном сосуде используйте блендер, чтобы размыть куриное яйцо вместе с сахаром и растопленным сливочным маслом. Затем добавьте кефир и кусочки банана и смешайте все до однородности.

Медленно объедините смесь муки и банановой массы, тщательно перемешивая во избежание образования комочков.

Разогрейте сковороду и добавьте подсолнечное масло. С помощью столовой ложки берите тесто и выкладывайте его на сковороду, образуя оладьи. Жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.

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