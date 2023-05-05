Вкусный завтрак за 100 гривен на трех человек: какие блюда можно приготовить

Если у вас нет времени на приготовление завтрака, есть несколько идей, как готовить быстро и еще бюджетно. Предлагаем вам варианты блюд, которые не только быстро готовить, но и бюджетно, например, семья из трех человек может уложиться в 100 гривен.

Вот рецепты вкусных блюд, которые можно готовить просто и недорого:

Гречневые блины. Вам понадобится 200 г гречневой муки, 60 мл воды, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и два яйца.

Яйца нужно взбить с солью в пену, влить воды и насыпать разрыхлитель, снова перемешать и добавить гречневой муки. Эти блины можно жарить даже без растительного масла. Но если нет антипригарной сковородки, то добавьте к тесту столовую ложку масла. Жарьте на хорошо разогретой сковороде по бокам по 4 мин. Подавайте со сметаной или любимым вареньем.

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Омлет с замороженной овощной смесью. Вам понадобится 3 яйца, 100 грамм любых измельченных овощей, щепотка соли и 2 ст. л. растительного масла. На сковороду влейте растительное масло и обжарьте в нем кусочки овощей, накройте крышкой на 5-7 мин, чтобы они пропарились. Тем временем взбейте яйца, посолите и вылейте сверху на овощи. Жарьте овощной омлет по бокам на среднем огне по 5-7 мин.

Бутерброды с яичным салатом. Для салата нужны яйца, майонез, зелень, можно добавить огурец или помидоры. Сэндвичи можно сделать из черного хлеба, который дешевле и сытнее.

Овощной салат. Можно приготовить из разных овощей, которые есть у вас в холодильнике. Например, из помидоров, огурцов, моркови, капусты, шампиньонов и зелени. Для заправки можно использовать растительное и лимонный сок.

Овсяная каша с ягодами. Овсяные хлопья проварите в воде или молоке. Когда каша остынет, добавьте замороженные ягоды или изюм – на ваш вкус.

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