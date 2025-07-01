Владельцы авто в Украине должны платить налоги: кому придется отдать 25 тыс. грн

В течение первых пяти месяцев 2025 года украинцы, владеющие элитными автомобилями, перечислили в бюджет 95,3 млн грн транспортного налога (ставка – 25 тыс. грн). Это на 2,5 млн грн больше, чем в тот же период прошлого года. Основная часть этих средств поступила от владельцев роскошных авто в Киеве, где собрали 29,5 млн грн.

Об этом сообщили в Госналоговой службе, пишет OBOZ.UA. Там отметили: сейчас транспортный налог уже уплатили более 5,6 тыс. человек.

Кроме Киева, наибольшие суммы налога поступили из Днепропетровской области – 9 млн грн. Также значительные суммы уплатили в Одесской области – 8,3 млн грн, и Львовской – 6,3 млн грн.

Читайте также: Банки будут сообщать налоговой обо всех счетах украинцев: что предусматривает новый законопроект правительства

За какие марки авто украинцам нужно платить налоги

Список марок, подлежащих налогообложению в Украине:

AstonMartin.

Audi.

Bentley.

BMW.

GMC.

Hymer-Mercedes.

Ineos.

Jaguar.

Lamborghini.

LandRover.

Lexus.

Lotus.

Линкольн.

McLaren.

Maserati.

Мерседес-AMG.

Мерседес-бенз.

Мерседес-майбах.

Порше.

Rolls-Royce.

Тойота.

Какая сумма налога уплачивается за каждый автомобиль

Налоговики напомнили, что транспортный налог платят владельцы элитных легковых автомобилей, которые были выпущены не позднее 5 лет назад. При этом:

Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна превышать 375-кратный размер минимальной заработной платы, определенной на 1 января текущего года.

В 2025 году эта сумма составляет 3 млн грн.

Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

Ранее мы говорили, что в Украине повысят налоги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!