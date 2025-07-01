Владельцы авто в Украине должны платить налоги: кому придется отдать 25 тыс. грн
В течение первых пяти месяцев 2025 года украинцы, владеющие элитными автомобилями, перечислили в бюджет 95,3 млн грн транспортного налога (ставка – 25 тыс. грн). Это на 2,5 млн грн больше, чем в тот же период прошлого года. Основная часть этих средств поступила от владельцев роскошных авто в Киеве, где собрали 29,5 млн грн.
Об этом сообщили в Госналоговой службе, пишет OBOZ.UA. Там отметили: сейчас транспортный налог уже уплатили более 5,6 тыс. человек.
Кроме Киева, наибольшие суммы налога поступили из Днепропетровской области – 9 млн грн. Также значительные суммы уплатили в Одесской области – 8,3 млн грн, и Львовской – 6,3 млн грн.
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За какие марки авто украинцам нужно платить налоги
Список марок, подлежащих налогообложению в Украине:
- AstonMartin.
- Audi.
- Bentley.
- BMW.
- GMC.
- Hymer-Mercedes.
- Ineos.
- Jaguar.
- Lamborghini.
- LandRover.
- Lexus.
- Lotus.
- Линкольн.
- McLaren.
- Maserati.
- Мерседес-AMG.
- Мерседес-бенз.
- Мерседес-майбах.
- Порше.
- Rolls-Royce.
- Тойота.
Какая сумма налога уплачивается за каждый автомобиль
Налоговики напомнили, что транспортный налог платят владельцы элитных легковых автомобилей, которые были выпущены не позднее 5 лет назад. При этом:
- Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна превышать 375-кратный размер минимальной заработной платы, определенной на 1 января текущего года.
- В 2025 году эта сумма составляет 3 млн грн.
- Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.
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