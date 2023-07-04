Влажное полотенце и правильное использование кондиционера: Как охладить автомобиль летом

Летние поездки на автомобиле не всегда доставляют удовольствие из-за жары, которая может царить в салоне. Однако есть простой лайфхак с кухонным полотенцем, который может помочь решить эту проблему.

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Расположение полотенца может усилить эффект от работы автомобильного кондиционера. Для этого влажную ткань нужно разместить на решетке, откуда выходит охлажденный воздух. Испарение влаги из полотенца ускоряет процесс понижения температуры в салоне. Однако нужно обеспечить постоянную влажность полотенца, поскольку сухое полотенце не даст желаемого эффекта.

Также эксперты по автомобилям предоставили несколько советов по правильному использованию автомобильного кондиционера:

Не включайте охлаждение сразу после посадки в автомобиль. Сначала проветрите салон, чтобы он не был чрезмерно нагретым, затем проезжайте несколько минут с открытыми окнами перед включением кондиционера; Установите температуру кондиционера правильно. Выберите режим постепенного охлаждения салона, что поможет сэкономить топливо. Также рекомендуется установить температуру на 5-6 градусов ниже или выше температуры воздуха на улице во избежание резкого перепада температур, что может отрицательно повлиять на организм; Не направляйте струю кондиционированного воздуха непосредственно на водителя или пассажиров. Лучше направить его вверх, чтобы прохлада равномерно распространилась по всему салону; Регулярно обслуживайте кондиционер. Своевременная замена фильтров и ремонт помогут поддерживать кондиционер в рабочем состоянии.

Раньше мы писали об интересных и необычных способах охлаждения летом. К примеру, в Индии используют специальные коврики, изготовленные из растения, известного как "ветивер". Эти коврики постоянно увлажняются водой, которая улетучивается и охлаждает помещение.

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