Влияет ли 'тысяча Зеленского' на возможность получить субсидию: ответ ПФУ

Выплаты по программам "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка" не учитываются при расчете субсидии. При определении среднемесячного дохода семьи для получения жилищной субсидии не принимаются во внимание:

Одноразовая помощь по программе "Зимняя естьПоддержка"

Государственные выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек", которые начисляются за безналичные покупки товаров украинского производства

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Эти изменения соответствуют обновленному пункту 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденному постановлением Кабмина №632 от 22.07.2020.

Подать документы для оформления жилищной субсидии или льготы онлайн можно здесь, видеоразъяснение здесь.

Напомним, украинским пенсионерам рассказали о 5 популярных льготах в 2025 году, о которых они могли не знать.

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