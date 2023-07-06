'Вместо квартиры дыра': очевидцы о последствиях ракетной атаки по дому во Львове (видео)

В ночь на 6 июля российские боевики атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр". Силы ПВО ликвидировали семь из десяти крылатых ракет "Калибр". Во Львове зафиксировано попадание в многоэтажку.

По данным спасательных служб, в результате российских ракетных обстрелов во Львове разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах многоквартирного дома. Погибли четыре человека, с десяток получили травмы.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. Есть информация, что под завалами еще остаются люди.

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Между тем, местные жители, в чей дом попала ракета, рассказали, как все было.

В комментарии "Общественному" жительница разрушенного дома Людмила рассказала: "Мы уехали сразу, как услышали первый удар, мы услышали и выехали сразу… Нет квартиры, там дыра".

Другая жительница дома Наталья говорит, что от ее квартиры ничего не осталось: "Вываленные и выбитые окна, соседка так же жаловалась, наверху глухая соседка, она не слышала тревоги, хорошо что ее вывели в укрытие".

Одна из женщин, которая жила на первом этаже этого дома, говорит, что сначала услышали взрыв, она упала с дивана и поползла к двери. "Взрыв, все накрыло... Все двери, все, квартиры нет... Четвертого этажа вообще нет".

В комментарии "Радио Свобода" еще одна жительница дома рассказала, что люди выскочили из дома во многом были – в пижамах, в халатах, никто не имеет с собой каких-либо вещей. "Все пострадало, в доме ни окон, ни дверей, ничего нет. Вот, в чем были, в том и были", – добавила пострадавшая.

Напомним, 3 июля по Украине снова были запущены ударные БПЛА со стороны российской федерации. Взрывы слышали в Кировоградской, Хмельницкой и Одесской областях. Всего было зафиксировано 17 запусков беспилотников, 13 из них были ликвидированы силами ПВО.

Также 3 июля прогремели взрывы в Сумах. Враг атаковал город беспилотниками. В результате удара российского беспилотника по многоквартирному дому погиб человек.

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