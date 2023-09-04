Во Франции обнаружили поселение эпохи неолита, не имеющее аналогов в Европе

Археологи обнаружили древнее неолитическое поселение в болотах на северо-востоке Франции в возрасте 3500. Эти раскопки были проведены совместно археологами и Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) на болотах Сен-Гон (расположенных в департаменте Валь-де-Марн, примерно в 136 км). ).

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Об этом сообщает Newsweek.

Специалисты утверждают, что это поселение должно позволить ученым собрать новые знания о неолитическом периоде. В ходе раскопок было найдено значительное количество артефактов, которые позволят глубже понять повседневную жизнь людей, живших на планете более 3500 лет назад.

Напомним, в Египте обнаружили храм с древними росписями в возрасте 2000 лет.

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