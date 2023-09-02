В Египте обнаружили храм с древними росписями в возрасте 2000 лет

В египетском городе Тама обнаружили старинный храм, на стенах которого написано имя фараона Птолемея IV Филопатора.

Об этом пишет НВ.

По данным отчета, строители наткнулись на это археологическое сокровище, проводя работы по ремонту канализационной системы. Работы были приостановлены, и на место отправились археологи, обнаружившие несколько стен этого древнего храма.

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Наиболее интересным аспектом этого открытия являются фрагменты текста, содержащие имя фараона Птолемея IV Филопатора, правившего в Египте с 221 до 204 года до нашей эры. Кроме того, на стенах храма можно увидеть изображения разных животных и птиц, которые являются символами этого фараона.

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Историки считают, что его решение привело к ослаблению Египта. Фараон славился своим интересом в искусстве и мало внимания проявлял к государственным делам, больше занимаясь собственными интересами.

Напомним, археологи в Италии нашли скелет юноши, умершего "одной из самых ужасных смертей за всю историю".

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