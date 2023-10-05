Во Франции раскопали 1800-летний саркофаг, в котором похоронена статусная женщина (фото)

Археологи, раскапывавшие древний некрополь во Франции, обнаружили саркофаг римской эпохи с останками женщины второго века. Она была похоронена с масляными лампами и аксессуарами.

По словам археологов, в гробнице, вероятно, хранятся останки элитной женщины. Об этом сообщает Live Science.

Грубый известняковый саркофаг был закрыт восемью железными застежками, его содержимое было спрятано под толстой каменной крышкой весом 770 килограммов. Чтобы увидеть, что находится внутри, археологи сделали рентген саркофага, а затем вставили эндоскопическую камеру, обнаружившую человеческий скелет и разные могильные вещи.

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Скелет женщины был окружен косметическими аксессуарами, в том числе небольшим зеркалом, кольцом с янтарем и расческой. Они предназначены для сопровождения тела в загробную жизнь.

Такая монументальная гробница говорит о том, что женщина, которой было около 40 лет, когда она скончалась, имела "особый статус".

Напомним, в Болгарии обнаружили уникальный скифский костяной скипетр.

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