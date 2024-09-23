Во Франции студенты раскопали "капсулу времени": археолог 200 лет назад оставил послание в бутылке (фото)
Во время археологических раскопок около города Дьеп на севере Франции студенты сделали сенсационную находку: в глиняном сосуде они обнаружили стеклянный флакончик с запиской, написанной археологом более двух веков назад.
Автор послания, П. Ж. Фере, известный археолог в свое время, производил раскопки на этом месте в 1825 году. В своем послании он рассказал о своих исследованиях и оставил потомкам показания о прошлом, сообщает издание Artnet.
Вас также заинтересует: Подводку для глаз старше 8000 лет нашли в Турции (фото)
Флакон, обнаруженный в глиняном горшке, также содержал две монеты. Археолог Гийом Блондель, управляющий нынешними раскопками, назвал находку магической и трогательной. Он однако, что место имеет большое историческое значение, но сейчас под угрозой из-за эрозии береговой линии.
В записке было написано: "П. Ж. Фере, уроженец Дьепа, член различных интеллектуальных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования на этой огромной территории, известной как Город Лаймс или Лагерь Цезаря".
Раскопки финансирует национальная региональная археологическая служба Франции. По словам Блонделя, команда продолжает работать на месте, разыскивая новые артефакты и сохраняя историческое наследие.
Пьер-Жак Фере оставил значительный вклад в исследование этого района, создав одну из первых точных карт местности. Его работа помогла подтвердить, что здесь когда-то существовал укрепленный галльский город, который позже использовали римляне.
Напомним, в Турции нашли 7600-летний детский скелет, у которого лежало серебряное украшение.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!