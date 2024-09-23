Во Франции студенты раскопали 'капсулу времени': археолог 200 лет назад оставил послание в бутылке (фото)

Во время археологических раскопок около города Дьеп на севере Франции студенты сделали сенсационную находку: в глиняном сосуде они обнаружили стеклянный флакончик с запиской, написанной археологом более двух веков назад.

Автор послания, П. Ж. Фере, известный археолог в свое время, производил раскопки на этом месте в 1825 году. В своем послании он рассказал о своих исследованиях и оставил потомкам показания о прошлом, сообщает издание Artnet.

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Флакон, обнаруженный в глиняном горшке, также содержал две монеты. Археолог Гийом Блондель, управляющий нынешними раскопками, назвал находку магической и трогательной. Он однако, что место имеет большое историческое значение, но сейчас под угрозой из-за эрозии береговой линии.

Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel

Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel

В записке было написано: "П. Ж. Фере, уроженец Дьепа, член различных интеллектуальных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования на этой огромной территории, известной как Город Лаймс или Лагерь Цезаря".

Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel

Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel

Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel Студенты нашли капсулу времени. Источник: Guillaume Blondel

Раскопки финансирует национальная региональная археологическая служба Франции. По словам Блонделя, команда продолжает работать на месте, разыскивая новые артефакты и сохраняя историческое наследие.

Пьер-Жак Фере оставил значительный вклад в исследование этого района, создав одну из первых точных карт местности. Его работа помогла подтвердить, что здесь когда-то существовал укрепленный галльский город, который позже использовали римляне.

Напомним, в Турции нашли 7600-летний детский скелет, у которого лежало серебряное украшение.

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