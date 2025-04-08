Во сколько обойдется зарядить электромобиль в Украине: названа цена за каждый кВт*ч

Цены на зарядку электромобилей в Украине в марте остались стабильными по сравнению с февралем. В то же время средний тариф на "медленную" зарядку демонстрирует ощутимый рост.

Согласно информации, предоставленной Институтом исследований авторынка (ИДА), при среднем потреблении электроэнергии на уровне 20 кВт*ч на 100 километров, преодоление такого расстояния будет стоить примерно 360 гривен. Аналитики подчеркивают, что этот показатель остался стабильным на протяжении последнего месяца.

По их наблюдениям, впервые за последний период стоимость киловатт-часа у всех операторов осталась на том же уровне, что и в прошлом месяце. Сейчас средняя цена за киловатт-час в мобильных приложениях ведущих поставщиков сетевых электрозарядных станций (ЭЗС) составляет:

через АС порт ("медленная" зарядка") – 14,89 грн (13,49-16,99 грн/кВт*ч), что на 1,29 грн больше, чем в феврале;

("медленная" зарядка") – 14,89 грн (13,49-16,99 грн/кВт*ч), что на 1,29 грн больше, чем в феврале; через DC порт ("быстрая" зарядка) – 17,40 грн (16,99-18,00 грн/кВт*ч), то есть на 4 копейки выше, чем в прошлом месяце.

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Как сообщается, тарифы могут отличаться в зависимости от конкретного местоположения – подробные данные о стоимости доступны в мобильных приложениях операторов электрозарядных станций. Кроме того, на отдельных станциях действует плата за "простой", когда автомобиль остается подключенным, но не происходит процесс зарядки.

Эксперты также обращают внимание на то, что на придорожных электрозарядных станциях, особенно скоростных с мощностью от 80-100 кВт и более, цены на зарядку обычно выше. В то же время более низкие тарифы чаще встречаются на станциях, расположенных на паркингах коммерческих объектов – таких как гостиницы, ТРЦ или заведения питания.

Таким образом, даже если пользоваться исключительно сетевыми ЭЗС, электромобиль все равно остается экономически выгодным вариантом. Например, расходы на поездку в 100 км для небольшого легкового авто с газобаллонной установкой при среднем расходе 12 литров газа составят около 450 грн, что на 90 грн больше, чем зарядка электрокара на аналогичное расстояние.

Напомним, ранее эксперт по авто назвал причину, почему водители не "раскупают электромобили".

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