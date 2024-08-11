Експерт з авто назвав причину, чому водії не 'розкуповують електромобілі'

Попри зростальну популярність електромобілів у світі, більшість водіїв відмовляються від переходу на електричний транспорт. Головною причиною цього є висока вартість електрокарів.

Згідно з результатами опитування, проведеного британським виданням Express, понад чверть респондентів заявили, що зниження ціни на електромобілі може спонукати їх розглянути можливість такої покупки.

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Зокрема, середня вартість нового електромобіля в Україні становить близько 2,64 мільйона гривень, що є недоступною сумою для більшості українців. Навіть найдешевші моделі коштують понад мільйон гривень.

Однак є й позитивні прогнози. Експерти очікують, що з появою на ринку нових китайських електромобілів та розвитком ринку вживаних електрокарів ціни на них можуть значно знизитися. За оцінками деяких аналітиків, у найближчому майбутньому вартість володіння електромобілем може стати порівнянною з вартістю бензинового автомобіля.

Окрім ціни, на рішення споживачів впливають й інші фактори. Так, деякі респонденти висловили сумніви щодо розвиненості інфраструктури заряджання електромобілів. Інші зазначили, що їм не вистачає інформації про переваги електротранспорту.

Попри існуючі перешкоди, експерти впевнені, що ринок електромобілів має великий потенціал для зростання. Збільшення кількості зарядних станцій, державна підтримка та зниження цін на електромобілі можуть стимулювати перехід українців на екологічно чистий транспорт.

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