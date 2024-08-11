Эксперт по авто назвал причину, почему водители не 'раскупают электромобили'

Несмотря на возрастающую популярность электромобилей в мире большинство водителей отказываются от перехода на электрический транспорт. Главной причиной этого является высокая стоимость электрокаров.

Согласно результатам опроса, проведенного британским изданием Express, более четверти респондентов заявили, что снижение цены на электромобили может побудить их рассмотреть возможность такой покупки.

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В частности, средняя стоимость нового электромобиля в Украине составляет около 2,64 миллиона гривен, что является недоступной суммой для большинства украинцев. Даже самые дешевые модели стоят больше миллиона гривен.

Однако есть и положительные прогнозы. Эксперты ожидают, что с появлением на рынке новых китайских электромобилей и развитием рынка подержанных электрокаров цены на них могут значительно снизиться. По оценкам некоторых аналитиков, в ближайшем будущем стоимость владения электромобилем может оказаться сопоставимой со стоимостью бензинового автомобиля.

Кроме цены, на решение потребителей влияют и другие факторы. Так, некоторые респонденты выразили сомнения в развитости инфраструктуры зарядки электромобилей. Остальные отметили, что им не хватает информации о преимуществах электротранспорта.

Несмотря на существующие препятствия, эксперты уверены, что рынок электромобилей обладает большим потенциалом для роста. Увеличение количества зарядных станций, государственная поддержка и понижение цен на электромобили могут стимулировать переход украинцев на экологически чистый транспорт.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-10 подержанных авто, которые советуют покупать всем.

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