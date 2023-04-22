Во время коронации Карла III в Британии используют 800-летний 'Камень судьбы' (фото)

В Великобритании 6 мая 2023 г. состоится коронация Карла III как короля Соединенного Королевства и других королевств Содружества. Во время коронации используют "Камень судьбы", содержащий скрытые символы и аномалии.

Камень судьбы – это большой камень прямоугольной формы. Он использовался при коронации королей Шотландии в 13 веке. Пока его используют при коронации монархов Соединенного Королевства. В рамках современной церемонии камень помещают в коронационное кресло, на котором посиживает монарх.

Этот камень был перевезен из Шотландии в Англию в 1296 году и не был возвращен на место до 20 века. Его история до 13 века неизвестна.

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Как пишет LiveScience, несмотря на 800-летнюю историю этого камня, ученые Historic Environment Scotland лишь недавно заметили никогда ранее не документированные символы и другие аномалии на камне.

В частности, на камне нашли пятно медного сплава и остатки гипсовой штукатурки. Они могут свидетельствовать, что "Камень судьбы" имеет неизвестные аспекты своей истории, которые не зафиксированы в документах.

Ученые из Historic Environment Scotland, государственного органа, заботящегося о камне, выполнили лазерное сканирование артефакта и провели научные тесты, открывая новую информацию о нем. Так, при сканировании на камне были обнаружены отметки, похожие на римские цифры. Они включают три знака в форме Х, по которым следует маркировка, похожая на "V".

"Римские цифры раньше не были записаны. Мы не знаем, почему их вырезали или что они означают, но мы надеемся, что это будет область для дальнейших исследований", – отметил руководитель отдела исследований и изменения климата в Historic Environment Scotland Юэн Гислоп.

Ученые допускают, что на резьбе могут быть даже не римские цифры, а другие символы.

В частности, старший преподаватель кафедры археологии в Университете Глазго в Великобритании Юэн Кэмпбелл сказал: "Я думаю, что это сомнительные цифры – скорее грубые кресты". Он подозревает, что они были отчеканены на камне лишь спустя некоторое время после того, как его перевезли из Шотландии в Англию в 1296 году.

Исследовательская группа также обнаружила пятно медного сплава на камне с помощью рентгеновского флуоресцентного (XRF) анализа относительно неразрушающего метода, который работает путем измерения химического состава материалов, таких как горные породы, минералы и отложения. Находка свидетельствует, что медный или латунный предмет был положен на камень на определенный период времени в какой-то момент его истории.

"Безусловно, более важным результатом является наличие медного пятна на поверхности", — прокомментировал Кэмпбелл. По его мнению, это свидетельствует, что какой-то предмет, возможно, реликвия, например колокол святого, долгое время находился на камне.

Анализ также выявил наличие гипсовой штукатурки на "Камне судьбы". Это говорит, что в какой-то момент артефакт мог быть изготовлен из гипса. Существование слепка неожиданно, поскольку никакие записи не упоминают о слепке, сделанном из камня.

В комментарии Live Science профессор наследия и сохранения в Университете Стерлинга Салли Фостер сказал, что не встречал никаких историй или доказательств того, что камень был воспроизведен таким образом.

Хотя непонятно как гипсовая штукатурка попала на камень, последние сканирования и тесты облегчат ученым изучение камня. "Камень судьбы редко передвигают, и ученым и общественности нелегко смотреть на него целиком, крупным планом или в течение любого длительного периода", – добавил Фостер.

Напомним, ранее королевская семья сообщила, какое блюдо выбрал Карл III для своей коронации.

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