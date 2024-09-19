Во время разгадки тайны 50-летней давности ученые обнаружили совершенно новую группу крови

Ученые совершили прорыв в понимании человеческого организма, разгадав загадку, длившуюся полвека. Исследователи обнаружили новую систему групп крови, названную MAL, открывающую новые горизонты в трансфузиологии и генетике.

Открытие было сделано при исследовании редкого случая, зафиксированного еще в 1972 году. Тогда у беременной женщины обнаружили отсутствие антигена AnWj, присутствующего у большинства людей. Это наблюдение поставило ученых в тупик, ведь причины такого явления оставались неизвестными, пишет IFLScience со ссылкой на исследования в журнале Blood.

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В последующие десятилетия ученые пытались разгадать эту загадку. И вот благодаря современным методам генетического анализа удалось установить, что отсутствие антигена AnWj связано с мутацией в гене MAL. Этот ген отвечает за выработку белка, играющего важную роль в формировании эритроцитов – клеток крови, переносящих кислород.

Выявление новой группы крови имеет немаловажное значение для медицины. Во-первых, это позволит более точно подбирать донорскую кровь для переливания, снизив риск осложнений. Во-вторых, это открывает новые перспективы исследования генетических заболеваний крови.

"Это открытие является кульминацией долгих лет исследований и позволит нам оказывать лучшую медицинскую помощь пациентам с редкими группами крови", – отметила Луиза Тилли, старший научный сотрудник IBGRL Red Cell Reference в NHS Blood and Transplant.

Напомним, в мае 29024 года археологи нашли место захоронения загадочного англосаксонского короля Сердика.

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