Во время воздушной тревоги ночью на 17 сентября взрывы слышали в Одессе и Харькове: что известно

В ночь на 17 сентября в двух украинских городах, Харькове и Одессе произошла серия взрывов во время воздушной тревоги, звучавшей в нескольких областях Украины.

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Об этом пишут украинские СМИ. Эту информацию также подтвердили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской мэр Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове стали слушать после оглашения угрозы вражеских воздушных атак. По сообщениям местных жителей, было зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва.

Также в Одессе к утру 17 сентября во время воздушной тревоги произошел взрыв. По информации издания "Общественное", один взрыв произошел примерно в 06:07. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);

10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Основное направление удара – юг Одесской области. По маршруту следования ракет и БПЛА работала противовоздушная оборона.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 12 воздушных целей:

6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации.

Напомним, украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу российских боевиков удалось в Запорожском направлении.

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