Вода с медом натощак: диетолог Лакуста предупредила об опасности

Украинцы часто занимаются самолечением, однако даже некоторые, казалось бы, безвредные привычки могут привести к тому, что человек навредит своему организму и может попасть в больницу.

Одной из таких привычек может стать употребление натощак воды с медом. Диетолог Татьяна Лакуста объяснила, почему следует отказаться от такой привычки.

Врач напомнила, что для большинства наших граждан употребление утром воды с медом считается "улучшение здоровья и иммунизации" и даже – улучшение метаболизма и один из способов похудеть.

Лакуста говорит, что в меде сместится более 95% свободных сахаров (фруктоза и глюкоза), 1-2% - это вода, 1% - аминокислоты, еще 1% - витамины и минералы (калий, железо, В6, пантотеновая кислота). То есть в 100 граммах меда – 82 грамма свободных углеводов и 300 ккал.

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"Мед – это вариант сахара, но с небольшим содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов, их практически следовое количество в составе меда и чтобы почувствовать их выгоду, нужно съесть достаточно большое количество меда в день, уже не ок", – пояснила врач.

Что же происходит, когда вы пьете мед с водой натощак? Татьяна Лакуста утверждает, что растворенный сахар в теплой воде быстро впитывается в кровь, начиная делать это еще в полости рта. "Уровень глюкозы в крови быстро поднимается и к завтраку аппетит уже не так выражен, полноценную порцию еды к завтраку съесть уже труднее и уровень глюкозы натощак высокий", – добавила она. ⠀

Татьяна Лакуста отметила также, что в меде много свободного сахара, так что следует с осторожностью его употреблять.

"Вы можете получить достаточное количество витаминов/минералов из ягод, фруктов, овощей. Мед – не самый лучший источник витаминов (в нем менее 1% от суточной нормы минералов). В меде большое количество фруктозы, поэтому людям с метаболическим синдромом, подагрой, жировым гепатозом печени, сахарным диабетом, дислипидемией нежелательно его есть (пожалуйста, передайте это пожилым родственникам). Люди, которые переедают меду, будут иметь проблемы с триглицеридами и холестерином", — отметила врач.

Она предостерегла и от старых привычек смазывать соски медом перед тем, как власти их в рот младенцам, поскольку в меде могут быть споры ботулинных клостридий, вызывающие ботулизм.

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