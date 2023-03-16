Вода в окопах и безлюдные деревни: военные показали свой быт и фронт под Бахмутом (видео)

Война в Украине - как ВСУ обороняют Бахмут - оборона Бахмута

Украинские военные продолжают защищать Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Уже не один месяц российские оккупанты пытаются его взять, штурмуя и обстреливая.

3-я Отдельная штурмовая бригада показала, как выглядит сегодня фронт глазами бойцов. Кадры из GoPro от бойцов 1-го штурмового батальона 3 ОШБр опубликованы в Telegram.

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"Прострелены дома и безлюдные села. Оттепель в окопах и сырые поля. Так сегодня выглядит фронт на окраинах Бахмута", – говорится в сообщении.

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Ранее в сети показали, как украинские артиллеристы отработали по блиндажам кафиров под Бахмутом.

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