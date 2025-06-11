Водителям рассказали, когда можно игнорировать дорожную разметку, не боясь штрафа

Часто украинские водители сталкиваются с трудностями из-за стертой или плохо видимой дорожной разметки. Это может вызвать у водителей как раздражение, так и тревогу, ведь непонятно, как действовать, чтобы избежать штрафа и не создать аварийной ситуации.

Представитель Патрульной полиции Украины поделился с "SUV News" разъяснениями по поводу такой ситуации. Об этом пишет UAportal.

Правоохранитель отметил, что если дорожную разметку сложно разглядеть в силу объективных обстоятельств, водителю следует руководствоваться дорожными знаками. Они имеют высшую силу в соответствии с актуальными Правилами дорожного движения.

"Основная сложность заключается в отсутствии четкого юридического определения понятия "трудно различить разметку", – сказал представитель полиции. "Это создает пространство для субъективной интерпретации ситуации каждым участником дорожного движения".

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В каких случаях штраф не угрожает

Инспектор на примере разъяснил, в каких случаях штрафовать водителя нельзя. Если на участке дороги длиной около 20 метров почти нет видимых следов разметки, а дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку, отсутствуют, то водитель имеет право остановиться без угрозы получить штраф.

Аналогичная ситуация возникает, когда на дороге нанесена разметка не соответствует государственным стандартам Украины (ДСТУ). По словам патрульного, в таких случаях оснований для наложения штрафа также нет.

Чтобы избежать неприятностей с полицией и дальнейших судебных разбирательств, водителям советуют установить в автомобиле видеорегистратор для записи дорожной ситуации. Кроме того, если транспортное средство останавливают полицейские, полезно сделать несколько дополнительных фотографий участка дороги, где разметка отсутствует или плохо заметна.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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