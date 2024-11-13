Военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации: полный список

Военнообязанные могут быть признаны пригодными, ограниченно пригодными или непригодными к службе в зависимости от состояния их зрения и наличия заболеваний глаз. В 2023 году Министерство обороны обновило список болезней, определяющих возможность прохождения службы.

Новости.LIVE разобрались, в каких случаях военнообязанного признают годным или частично годным.

Пригодность к службе при проблемах со зрением

Решение зависит от уровня остроты зрения. Непригодными к мобилизации и снятыми с военного учета признаются лица со следующими показателями:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза менее 0,1 или слепота на один глаз;

отсутствует глазное яблоко при остроте второго глаза 0,3 или ниже;

острота зрения обоих глаз составляет 0,2 или менее.

Читайте также: Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет

Частичная пригодность к службе

Лица, непригодные в мирное время, но ограниченно пригодные в период военного положения, имеют следующие показатели:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза менее 0,1 или слепота на один глаз;

отсутствие глазного яблока при остроте второго глаза 0,4 или выше;

острота зрения одного глаза 0,3, а другого – в пределах 0,3 до 0,1.

ВЛК проводит индивидуальную оценку, если один показатель остроты зрения менее 0,1, а другой после коррекции составляет 1,0.

Воздействие других заболеваний глаз на пригодность

Пригодность при сложном гиперметропическом астигматизме определяется показателями болезни, помогающими оценить возможность службы. В случае амблиопии военнообязанного могут быть признаны ограниченно пригодным, даже при обострении.

При хронической сосудистой оптической нейропатии решение зависит от особенностей заболевания. Лицам с хронической сенсорно-моторной или автономной нейропатией предоставляют статус непригодных, тогда как с дистальной нейропатией и болевым синдромом их могут признать ограниченно пригодными во время военного состояния.

Напомним, мы уже писали, что делать военнообязанному в случае истечения срока действия отсрочки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!