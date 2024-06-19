Военнослужащие из УБД имеют право на дополнительный отпуск: о чем идет речь
Кроме ежегодного отпуска, военные из УБД имеют право на дополнительный 14-дневный отдых с сохранением заработной платы.
Это право гарантируется украинским законодательством и не зависит от вашего стажа или работодателя. Об этом пишет Новости Live.
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Как получить дополнительный отпуск:
- Обратитесь к работодателю.
- Предоставьте:
- Удостоверение УБД.
- Заявление о предоставлении дополнительного отпуска.
3. Работодатель издаст приказ о предоставлении отпуска.
Помните:
Этот отпуск не может быть перенесен на следующий год. Вы можете использовать его в течение календарного года. Дополнительный отпуск предоставляется свыше ежегодного основного и дополнительного отпуска.
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