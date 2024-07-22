Военные могут получить бесплатное жилье: какие условия и кому можно подать заявку

Украинские военнослужащие имеют право на бесплатное жилье. Закон Украины "О статусе ветеранов войны" гарантирует участникам боевых действий первоочередное получение земельных участков, но на практике этот вопрос затруднен из-за дефицита земли.

В Министерстве обороны Украины действует Главное квартирно-эксплуатационное управление, отвечающее за обеспечение жильем военнослужащих. Служебное жилье может предоставляться как временное, но после 20 лет службы его можно приватизировать, пишет OBOZ.UA.

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Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих", некоторые категории военных имеют право на бесплатное жилье при таких условиях: выслуга не менее 20 лет, пребывание на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и регистрация в населенном пункте дислокации воинской части.

С начала полномасштабной войны было выдано 1700 квартир военнослужащим, а на 2024 год предусмотрено 100 миллионов гривен на программу обеспечения жильем.

Также существует программа доступного кредитования жилья єОселя, которая предлагает ипотеку под 3% для военных. По состоянию на апрель 2024 года программой воспользовалось более 7600 семей.

Военнослужащие могут получить не только квартиры, но и выплачиваемые деньгами сертификаты на жилье. Это позволяет им купить вторичное жилье или доплатить за новое.

Ранее юрист объяснил, имеют ли право забрать авто и жилье за неявку в ТЦК.

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