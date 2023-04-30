Военные начали писать рапорты на отпуск: После пожара на нефтебазе в Севастополе на Керченском мосту образовались огромные пробки (видео)

После взрыва и пожара на нефтебазе в Севастополе часть окупантов начала бежать из Крыма. Перед Керченским мостом образовалась огромная пробка на выезд с полуострова, сообщают очевидцы. По словам некоторых из них, в пробке можно провести целые сутки.

Читайте также: Украинская группа "Антитела" анонсировала концерт в Крыму: когда и в каком городе состоится

Генштаб ВСУ прокомментировал это в своем строительстве от 30 апреля:

"Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн. В связи с этим, городом распространились панические слухи о противовоздушной обороны обеспечить безопасность своих стратегических объектов.

В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной россии", – говорится в строительстве.

Напомним, в Севастополе сгорела нефтебаза, кафиры заявили о попадании БПЛА, а пожару присвоен высочайший класс. Эта нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!