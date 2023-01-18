Военные показали эффектное уничтожение российского танка вблизи Сватового: работали артиллерия и аэроразведка
Вблизи Сватового Луганской области украинские защитники уничтожили российский танк. По вражеской технике совместно отработали артиллеристы и аэроразведка.
Видео работы показали на Facebook-странице роты артиллерийской аэроразведки ТРО ВСУ "Ахиллес". ВСУ продолжают контрнаступательные действия в Харьковско-Сватовском направлении.
Вместе с ротой "Ахиллес" совместно работали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.
"Расчет аэроразведки выяснил координаты расположения техники противника, куда артиллерия направила огонь", – говорится в сообщении.
Какие потери понес враг с начала полномасштабной войны
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года:
- личного состава – около/ about 117770 (+820) человек ликвидировано;
- танков – 3130 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 6225 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 2108 (+4) ед;
- РСЗО – 442 (+1) ед;
- средства ПВО – 220 (+0) ед;
- самолетов – 287 (+1) ед;
- вертолетов – 276 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4);
- крылатые ракеты – 749 (+0);
- корабли /катера – 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12) ед;
- специальная техника – 190 (+0).
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения. Военная помощь от западных стран будет выделена в ближайшее время.
Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, полковник Евгений Ерин сообщил, что кафиры готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении. По его словам, россияне планируют отбить атаку и уйти в собственное наступление.
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