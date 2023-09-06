Военный учет для женщин: в Раде объяснили, чего ждать с 1 октября

С 1 октября в Украине ряд женщин должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры. Речь идет о гражданках, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность и подлежащих обязательному военному учету.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. По его словам, женщины, которым состояние здоровья позволяет находиться на военной службе, получат статус военнообязанных и будут на военном учете.

"Принятым законом фактически был предоставлен год на разработку соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. За это время Кабмин подготовил постановление, а Минобороны – приказ, которым введен обязательный военный учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года", – отметил нардеп. .

Читайте также: Юристка объяснила, могут ли войти в квартиру для вручения повестки

Вениславский добавил, что это не новаторство, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету.

Он напомнил, что представительницы профессий, родственных определенным военно-учетным специальностям, добровольно также могут стать на военный учет.

Вениславский указал, что парламент не планирует расширять перечень специальностей, для обязательной постановки на военный учет.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!